Bayrampaşa'da metro istasyonunda polisi vuran saldırgan yakalandı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da metro istasyonunda polisi vuran saldırgan yakalandı

6 saat önce

BAYRAMPAŞA 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda silahını aldığı polisi vuran saldırgan yakalandı.

Bayrampaşa'da metro istasyonunda polisi vuran saldırgan yakalandı, System.String[]

BAYRAMPAŞA 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda silahını aldığı polisi vuran saldırgan yakalandı.

Bayrampaşa, 15 Temmuz Demokrasi Otogarındaki metro istasyonunda dün saat 23.00 sıralarında Otogar Polis Merkezi'nde görevli olan Bünyamin Ö.'nün arkasından yaklaşan şüpheli kişi, polis memurunun belindeki silahını almış ve bacağından vurmuştu. Olay yerinden koşarak hızla kayıplara karışan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı. Metro istasyonunda polisi vuran şüpheli Örnektepe'de yakalandı.


Bayrampaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:01 Kaynak: DHA
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