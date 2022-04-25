Bayrampaşa'da metroya maskesiz binen ve sigara içen iki kişi yakalandı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da metroya maskesiz binen ve sigara içen iki kişi yakalandı

25.04.2022 13:40
Bayrampaşa'da metroya maskesiz binen ve sigara içen iki kişi yakalandı

Bayrampaşa'da metroya maskesiz bindikleri ve vagon içerisinde sigara içtikleri tespit edilen iki kişiye cezai işlem uygulandı.

Bayrampaşa'da metroya maskesiz bindikleri ve vagon içerisinde sigara içtikleri tespit edilen iki kişiye cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki kişinin metroda sigara içtikleri ve yolcuları rahatsız ettiklerine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine konuyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarına ait görüntüler üzerinden şüphelilerin eşkalini ve kimliğini belirleyen polis, O.E. ve M.O'yu, Bayrampaşa'daki adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen iki şüpheli hakkında Kabahatler Kanunu ve Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 1177'şer lira para cezası uygulandığı bildirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bayrampaşa, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da metroya maskesiz binen ve sigara içen iki kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da metroya maskesiz binen ve sigara içen iki kişi yakalandı - Son Dakika
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