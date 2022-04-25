Bayrampaşa'da metroya maskesiz binen ve sigara içen iki kişi yakalandı - Son Dakika

Bayrampaşa'da metroya maskesiz bindikleri ve vagon içerisinde sigara içtikleri tespit edilen iki kişiye cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki kişinin metroda sigara içtikleri ve yolcuları rahatsız ettiklerine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine konuyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarına ait görüntüler üzerinden şüphelilerin eşkalini ve kimliğini belirleyen polis, O.E. ve M.O'yu, Bayrampaşa'daki adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen iki şüpheli hakkında Kabahatler Kanunu ve Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 1177'şer lira para cezası uygulandığı bildirildi.