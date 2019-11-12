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Son Dakika Genel Bayrampaşa'da 'Mevlid-i Nebi Haftası' kapsamında konferans düzenlendi - Son Dakika

Bayrampaşa'da "Mevlid-i Nebi Haftası" kapsamında konferans düzenlendi

6 saat önce

Bayrampaşa'da "Mevlid-i Nebi Haftası" kapsamında konferans düzenlendiİSTANBUL - Bayrampaşa Belediyesi ve Bayrampaşa İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" temalı konferans düzenlendi.

Bayrampaşa'da "Mevlid-i Nebi Haftası" kapsamında konferans düzenlendi

İSTANBUL - Bayrampaşa Belediyesi ve Bayrampaşa İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" temalı konferans düzenlendi.

"2019 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" kapsamında yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinlikler kapsamında Bayrampaşa Belediyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Bayrampaşa İlçe Müftülüğü işbirliğiyle "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi. Bayrampaşa Belediyesi Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Bayrampaşa İlçe Kaymakamı Dr. Sonel Şener, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa İlçe Müftüsü Yılmaz Küçük, Siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı Mevlid-i Nebi Haftası'nı anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. Program sonunda 'Bayrampaşa Belediyesi Musiki Cemiyeti'nin düzenlediği Tasavvuf müziği dinleyenleri mest etti.

"Peygamber Efendimizin şanına yakışır şekilde kutladık"

Türk Sanat Musiki'sinin güzel ilahileriyle anlamlı bir gece olduğunu söyleyen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Mevlid-i Nebi Haftasını hep birlikte bugün kutluyoruz. Bu kutlamayı da böyle güzel bir mekanda Bayrampaşa Belediyesi'nin kurmuş olduğu Türk Sanat Musiki'sinin güzel ilahileriyle ve naatlarıyla birlikte Peygamber Efendimizin şanına yakışır şekilde kutladık. En güzel şekilde de hatırlayacağız ve bu anlamlı gecede bütün Bayrampaşalı halkımız burada. Allah bizi Peygamber Efendimizin sünnetlerinden ve yolundan ayırmasın" ifadelerinde bulundu.

Bayrampaşa'da Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında konferans düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Bayrampaşa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:55 Kaynak: İHA
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