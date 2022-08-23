BAYRAMPAŞA'DA MEYVE VE SEBZE HALİNDEKİ MİNİBÜSTE 8 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

BAYRAMPAŞA'DA MEYVE VE SEBZE HALİNDEKİ MİNİBÜSTE 8 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

23.08.2022 12:49

BAYRAMPAŞA'da meyve ve sebze halindeki minibüste 8 kaçak göçmen yakalandı.

BAYRAMPAŞA'da meyve ve sebze halindeki minibüste 8 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs şoförü M.H.'nin göçmenleri Fatih'ten aldığı, hale de başka göçmenler almak için geldiği belirlendi. M.H., gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde bulunan meyve ve sebze halindeki bir minibüsün içinde yabancı uyruklu kişiler olduğuna dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis, söz konusu minibüsü halin içindeyken durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada minibüste 8 kaçak göçmen yakalandı. Polis minibüs sürücüsü M.H.'yi de gözaltına aldı. M.H.'nin üst aramasında 4 bin 445 lira, 140 euro, 500 bin İran riyali ele geçirildi. Şüphelinin göçmenleri Fatih'ten aldığı, meyve ve sebze halinden de başka göçmenleri alarak Edirne'ye götüreceği ortaya çıktı. M.H. hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatılırken, yakalanan düzensiz göçmenler ise geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


YORUMLAR
500
Bayrampaşa'daki sebze ve meyve halinde kaçak göçmen operasyonu Bayrampaşa'daki sebze ve meyve halinde kaçak göçmen operasyonu İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTE KAYIT HEYECANINA BARINMA TELAŞI EKLENDİ İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTE KAYIT HEYECANINA BARINMA TELAŞI EKLENDİ
Kaynak: DHA

Bayrampaşa, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAYRAMPAŞA'DA MEYVE VE SEBZE HALİNDEKİ MİNİBÜSTE 8 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
15:04 ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına acil uyarı: Ülkeden hemen ayrılın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 17:40:54. #1.11#
SON DAKİKA: BAYRAMPAŞA'DA MEYVE VE SEBZE HALİNDEKİ MİNİBÜSTE 8 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement