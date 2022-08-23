BAYRAMPAŞA'DA MEYVE VE SEBZE HALİNDEKİ MİNİBÜSTE 8 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

BAYRAMPAŞA'da meyve ve sebze halindeki minibüste 8 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs şoförü M.H.'nin göçmenleri Fatih'ten aldığı, hale de başka göçmenler almak için geldiği belirlendi. M.H., gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde bulunan meyve ve sebze halindeki bir minibüsün içinde yabancı uyruklu kişiler olduğuna dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis, söz konusu minibüsü halin içindeyken durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada minibüste 8 kaçak göçmen yakalandı. Polis minibüs sürücüsü M.H.'yi de gözaltına aldı. M.H.'nin üst aramasında 4 bin 445 lira, 140 euro, 500 bin İran riyali ele geçirildi. Şüphelinin göçmenleri Fatih'ten aldığı, meyve ve sebze halinden de başka göçmenleri alarak Edirne'ye götüreceği ortaya çıktı. M.H. hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatılırken, yakalanan düzensiz göçmenler ise geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.