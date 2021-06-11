Bayrampaşa'da Milli Takım'a destek maçı düzenlendi - Son Dakika

Bayrampaşa'da Milli Takım'a destek maçı düzenlendi

Bayrampaşa Belediye Başkanı: "İtalya bizim klasımızda değil"

İSTANBUL - Bayrampaşa'da veteran futbolcuların katılımıyla Milli Takım'a destek maçı düzenlendi. Maçta konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "İtalya aslında bizim klasımızda değil. Bizim gençlerimiz pırlanta gibi pırıl pırıl" dedi.

Bayrampaşa'da Euro 2020'de açılış maçını İtalya ile oynayacak olan Milli Takım'a destek programı düzenlendi. Program kapsamında Bayrampaşa'da faaliyet gösteren amatör futbol kulüplerinin veteran futbolcularının katılımıyla halı saha maçı yapıldı. Maçı, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner ile Bayrampaşa spor Başkanı Erkan Özkaya ve amatör kulüp başkanları izledi.

"2-1 biz bu işi alırız"

Programda konuşan Başkan Aydıner, "İtalya aslında bizim klasımızda değil. Bizim gençlerimiz maşallah pırlanta gibi pırıl pırıl. Bu akşam kolektif futbolla İtalya'yı yeneceğiz, inanarak söylüyorum. Onlara destek maksadıyla amatör spor kulüplerimizin bütün temsilcilerini başkanları dahil olmak üzere buraya topladık. Skora gelince 2-1 biz bu işi alırız. Bir tanesini kesin Burak atar, bir tane de savunmadan gol gelir" ifadelerini kullandı.