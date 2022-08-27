İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA AMBULANSA YOL VERMEYEN MİNİBÜS ŞOFÖRÜ KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA AMBULANSA YOL VERMEYEN MİNİBÜS ŞOFÖRÜ KAMERADA

27.08.2022 17:04
İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA AMBULANSA YOL VERMEYEN MİNİBÜS ŞOFÖRÜ KAMERADA

BAYRAMPAŞA'da minibüs şoförünün siren çalan ambulansa yol vermediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

BAYRAMPAŞA'da  minibüs şoförünün siren çalan ambulansa yol vermediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sağmalcılar Viyadüğü'nde siren çalarak ilerleyen ambulans, önünde ilerleyen minibüs şoföründen korna çalarak yol istedi. Siren sesine rağmen ambulansa yol vermeyen şoförü ambulans çalışanları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, minibüs şoförünün arkasından gelen ambulansa yol vermediği görülüyor. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ambulans çalışanının "Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yol vermiyor ambulansa. Hala vermiyor, o kadar kornaya rağmen, ısrarla" dediği duyuluyor.

YORUMLAR
500
Ucuz halı izdihamı! Vatandaşlar birbiriyle yarıştı Ucuz halı izdihamı! Vatandaşlar birbiriyle yarıştı Hakemlik kariyerini noktalayan Cüneyt Çakır'ın, 180 bin lirayı aşan paradan vazgeçtiği iddia edildi Hakemlik kariyerini noktalayan Cüneyt Çakır'ın, 180 bin lirayı aşan paradan vazgeçtiği iddia edildi Bakan Süleyman Soylu'dan dikkat çeken 'terör' açıklaması: Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz Bakan Süleyman Soylu'dan dikkat çeken 'terör' açıklaması: Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA AMBULANSA YOL VERMEYEN MİNİBÜS ŞOFÖRÜ KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:49 Hakemlik kariyerini noktalayan Cüneyt Çakır'ın, 180 bin lirayı aşan paradan vazgeçtiği iddia edildi
16:00 Napoli'den Manchester United'a olay olan Cristiano Ronaldo teklifi! Dünyaları istediler
16:00 Araç sahiplerini sevindirecek haber! Benzin litresi 1 lira ucuzlayacak
15:40 Genç şarkıcı Aleyna Tilki'den Gülşen'in tutuklanmasına tepki: Sahnedeki insanlar masumdur
15:17 Futbolcu Mesut Özil'den sosyal medyada gündem olan Yıldız Tilbe paylaşımı: Seninle büyüdük
14:34 Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu opsiyonuyla birlikte Al Ittihad Kalba'ya kiraladı
14:04 İbrahim Tatlıses dahil 8 kişi ölümden dönmüştü! Alkollü çıkan kamyon şoförü salıverildi
14:03 Oyuncu Elçin Sangu, "Gülşen'in tutuklanması hukuk cinayeti" diyen Nagehan Alçı'ya tepki gösterdi: Yemezler demokrat tavırlar
14:03 Trabzonspor, Süper Lig'in son gol kralı Umut Bozok ile prensip anlaşmasına vardı!
13:56 Oyuncu Ahu Tuğba, nafaka sebebiyle mahkemelik olduğu Cem Yılmaz'la ilgili soruları cevapsız bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 17:04:31. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA AMBULANSA YOL VERMEYEN MİNİBÜS ŞOFÖRÜ KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement