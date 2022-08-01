Nişanlısının gözü önünde defalarca bıçaklanan genç yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Nişanlısının gözü önünde defalarca bıçaklanan genç yaşamını yitirdi

01.08.2022 12:28

İstanbul Bayrampaşa'da alkollü olduğu öne sürülen Arif Ekrem Marangoz, nişanlısını eve bırakmak isteyen İbrahim Öncel'e saldırdı. Nişanlısının gözleri önünde defalarca bıçaklanan Öncel, yaşamını yitirdi.

29 Temmuz saat 03.00 sıralarında Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi'nde iddialara göre İbrahim Öncel (23) gece saatlerinde nişanlısı Ecem Naz K.'yi ve onun kuzenini evine bırakmak istedi. Bir sokağa girecekleri esnada alkollü olduğu öne sürülen Arif Ekrem Marangoz kendilerine laf atmaya başladı.

Gece laf attığı genci, nişanlısının gözü önünde öldürdü

DEFALARCA SIRTINDAN BIÇAKLADI

Daha sonra Öncel ile Marangoz arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında Marangoz, Öncel'i sırtından defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Öncel'i gören nişanlısı yardım çığlıkları attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Öncel'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Gece laf attığı genci, nişanlısının gözü önünde öldürdü

BAŞKA KİŞİLERE SALDIRMIŞ

Öncel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheli Marangoz'u kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arif Ekrem Marangoz tutuklanarak cezaevine götürüldü. Öte yandan Marangoz'un, Öncel'i öldürmeden önce sokakta bulunan başka kişilere de saldırdığı öğrenildi.

Gece laf attığı genci, nişanlısının gözü önünde öldürdü
Gece laf attığı genci, nişanlısının gözü önünde öldürdü
Gece laf attığı genci, nişanlısının gözü önünde öldürdü
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BAYRAMPAŞA'DA ÖNCE LAF ATTI SONRA NİŞANLISININ YANINDA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ BAYRAMPAŞA'DA ÖNCE LAF ATTI SONRA NİŞANLISININ YANINDA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ Radyo Başakşehir'de Duraklar Yarışıyor'un konuğu başkan Arzu Bektaş oldu Radyo Başakşehir'de Duraklar Yarışıyor'un konuğu başkan Arzu Bektaş oldu
Kaynak: DHA

İbrahim Öncel, Bayrampaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nişanlısının gözü önünde defalarca bıçaklanan genç yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Nişanlısının gözü önünde defalarca bıçaklanan genç yaşamını yitirdi - Son Dakika
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