Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da okullar dezenfekte edildi
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Bayrampaşa'da okullar dezenfekte edildi

1 saat önce

Bayrampaşa'da bulunan okullar Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı dezenfeksiyon ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Bayrampaşa'da okullar dezenfekte edildi, System.String[]

Bayrampaşa'da bulunan okullar Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı dezenfeksiyon ekipleri tarafından dezenfekte edildi.


Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı dezenfeksiyon ekibi, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Bayrampaşa'daki 48 okulun ıslak zeminlerini bakteri ve virüslere karşı dezenfekte ediliyor. Bayrampaşa Belediyesi, her yıl periyodik olarak ilçedeki okullarda bakteri, virüs ve mantar gibi bulaşıcı hastalıklara karşı dezenfekte çalışması yürütüyor. Kullanılan dezenfektanlar özenle seçiliyor; toksik olmayan, renksiz, kokusuz ve çevreye zarar vermeyen ürünler tercih ediliyor. - İSTANBUL

Bayrampaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:07 Kaynak: İHA
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