Bayrampaşa'da okullar dezenfekte edildi - Son Dakika

Bayrampaşa'da okullar dezenfekte edildi
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Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki okulları dezenfekte ederek öğrencilere ikinci dönemde de sağlıklı bir eğitim ortamı sundu.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:18 Kaynak: İHA
Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki okulları dezenfekte ederek öğrencilere ikinci dönemde de sağlıklı bir eğitim ortamı sundu.
Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yarıyıl tatili boyunca ilçedeki 48 okulda toplam bin 437 dersliği bulaşıcı hastalıklar ile bakteri ve virüslere karşı el ULV yöntemiyle dezenfekte etti. Böylece Bayrampaşalı öğrencilere ikinci dönemde de sağlıklı bir eğitim ortamı hazırlanmış oldu. Bakteri ve virüs gibi mikroorganizmalara karşı etkili olan dezenfektanın insan sağlığına olumsuz bir etkisi bulunmuyor. - İSTANBUL
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