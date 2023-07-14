İstanbul'da öldürülen genç adamın parçalara ayrılmış bedeni Adli Tıp Kurumu'ndan alındı! Gazeteci babanın acısı kamerada - Son Dakika
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İstanbul'da öldürülen genç adamın parçalara ayrılmış bedeni Adli Tıp Kurumu'ndan alındı! Gazeteci babanın acısı kamerada

14.07.2023 15:19

Bayrampaşa'da Hakan Öztürk tarafından öldürülen Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammet Nuh Kasadar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Kurumun kapısında görüntülenen baba Kasadar'ın yaşadığı evlat acısı kameralara da yansıdı. Cenaze, Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

İstanbul'da kaçırıldıktan sonra iple boğularak öldürülen ve parçalara ayrılmış cesedi derin dondurucuda bulunan 19 yaşındaki Muhammet Nur Kasadar'ın cenazesi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

İstanbul'da öldürülen gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı! Gazeteci babanın acısı kameralara yansıdı

ÜNLÜ GAZETECİNİN EVLAT ACISI

Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu olan Muhammet Nur Kasadar, Fatih Camii'nde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek. Oğlunun cenazesini almaya geldiği kurumun kapısının önünde görüntülenen baba Kasadar'ın yaşadığı acı kameralara da yansıdı.

İstanbul'da öldürülen gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı! Gazeteci babanın acısı kameralara yansıdı

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da 11 Temmuz'da polise başvuran Milli gazete yazarı Mustafa Kasadar, bir gündür haber alamadıkları oğlu Muhammet Nur Kasadar'la ilgili telefonla arayan bir kişinin 40 bin dolar fidye istediğini söyleyerek yardım istedi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada operasyon başlatıldı. Polis, aileden fidye isteğini kabul etmiş gibi yaparak pazarlık etmesini istedi. Polisin gözetiminde yapılan görüşmelerde, arayan kişiyle pazarlık sonucu 70 bin lira karşılığında anlaşıldı.

İstanbul'da öldürülen gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı! Gazeteci babanın acısı kameralara yansıdı

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sultangazi ilçesinde bir parkta verilen buluşma yerinde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Fidye için gelen şüpheli Hakan Ö. polis ekipleri tarafından yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınan Hakan Ö. önce suçlamaları kabul etmezken, daha sonra işlediği vahşi cinayeti tüm detayları ile anlatarak suçunu itiraf etti. Şüphelinin daha önceden ailenin yanında çalıştığı, yaklaşık 2 yıl önce işten ayrıldığı ve taksicilik yaptığı belirlendi. Şüphelinin gösterdiği Bayrampaşa'daki evde yapılan aramada Muhammet Nur Kasadar'ın derin dondurucular içinde parçalanmış cesedi bulundu.

İstanbul'da öldürülen gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı! Gazeteci babanın acısı kameralara yansıdı

ÖNCE ÖLDÜRÜP SONRA FİDYE İSTEMİŞ

Gasp Büro Amirliğinde ifade veren 10 Temmuz 2023 tarihinde buluştuklarını anlatan zanlı Hakan Ö.'nün "Onunla buluştuk. Bir süre dolaştık. Bir lokantada yemek yedikten sonra nargile içmek için benim evime geldik. Orada konuşurken, eski konular açıldı. Ailesinin benim hakkımı yediğini söylediğimde aramızda tartışma çıktı" dediği öğrenildi.

İstanbul'da öldürülen gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı! Gazeteci babanın acısı kameralara yansıdı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğünü iddia eden Hakan Ö.'nün "Bir anlık öfkeyle onu iple boğarak öldürdüm. Kendimi kaybetmişim. Kendime geldiğinde öldüğünü fark ettim. Sonra cesetten nasıl kurtulacağımı düşündüm. Cesedi parçalamaya karar verdim. Banyoya taşıyarak onu evde bulunan bıçaklarla kestim ve evde bulunan iki derin dondurucuya yerleştirdim" dediği kaydedildi. Fidye istemeye cinayetten sonra karar verdiğini anlatan Hakan Ö.'nün "Aileyi arayarak para istedim. Amacım aldığım o para ile ortadan kaybolup kaçmaktı. Ancak polis beni yakaladı" dediği belirtildi. Daha önceden iki suç kaydı olduğu öğrenilen Hakan Ö. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bayrampaşa'da cesedi parçalanarak derin dondurucuya konulan Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar'ın ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: DHA
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Ünlü gazetecinin oğlunu öldüren zanlı, korkunç anları anlattı: Kol ve bacaklarını derin dondurucuya, kafasını buzdolabının içine koydum Ünlü gazetecinin oğlunu öldüren zanlı, korkunç anları anlattı: Kol ve bacaklarını derin dondurucuya, kafasını buzdolabının içine koydum

Adli Tıp Kurumu, Mustafa Kasadar, Bayrampaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da öldürülen genç adamın parçalara ayrılmış bedeni Adli Tıp Kurumu'ndan alındı! Gazeteci babanın acısı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da öldürülen genç adamın parçalara ayrılmış bedeni Adli Tıp Kurumu'ndan alındı! Gazeteci babanın acısı kamerada - Son Dakika
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