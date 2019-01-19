Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da Ölen 3 Gencin Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı

Bayrampaşa'da Ölen 3 Gencin Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı

40 dakika önce

BAYRAMPAŞA 'da bulunan bir tekstil atölyesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen 3 gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Bayrampaşa'da Ölen 3 Gencin Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı, System.String[]
BAYRAMPAŞA 'da bulunan bir tekstil atölyesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen 3 gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Olay, Terazidere Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan kot iplik temizleme atölyesinde çalışan Hakan Güneş (15), Cuma Çiftçi (22) Yakup Yılmaz (17) ile Ümit Güneş (15) sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Hakan Güneş, Cuma Çiftçi ve Yakup Yılmaz ölürken Ümit Güneş hastaneye kaldırıldıı. Adli Tıp Kurumuna getirilen 3 kişinin cenazesi buradaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin Bitlis'in Mutki ilçesine götürüleceği öğrenildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:37 Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp, Güncel
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