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Bayrampaşa'da otelde yangın; otelde kalanlar tahliye edildi

48 dakika önce

BAYRAMPAŞA'da 12 katlı bir otelin mutfak bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bayrampaşa'da otelde yangın; otelde kalanlar tahliye edildi, System.String[]

BAYRAMPAŞA'da 12 katlı bir otelin mutfak bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaklaşık 200 turist tedbir amaçlı otelden tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın  sabah saatlerinde Yenidoğan Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. 12 katlı otelin bodrum katında bulunan mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyük paniğin yaşandığı otelde konaklayan yaklaşık 200 turist tedbir amaçlı tahliye edildi.  İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.  Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Önlem amaçlı tahliye edilen ve büyük korku yaşayan turistlerde tekrar otel içerisine alındı. Yangında herhangi bir yaralananın olmadığı öğrenilirken, mutfak bölümünde maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye, turist, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:33 Kaynak: DHA
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Bayrampaşa'da 12 katlı otelde yangın! 200 kişi tahliye edildi
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