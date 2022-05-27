Bayrampaşa'da otelde hırsızlık... Para ve telefonların olduğu çantayı böyle çaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bayrampaşa'da otelde hırsızlık... Para ve telefonların olduğu çantayı böyle çaldı

27.05.2022 14:31

Bayrampaşa'da otelde hırsızlık... Para ve telefonların olduğu çantayı böyle çaldı Bayrampaşa'da otelde çalışan kişilerin para ve telefonlarının içinde olduğu çantaları hırsız çalıp kaçtı.

Bayrampaşa'da otelde hırsızlık... Para ve telefonların olduğu çantayı böyle çaldı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da otelde çalışan kişilerin para ve telefonlarının içinde olduğu çantaları hırsız çalıp kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan bir otelde dün saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin yemekhanesinde çalışan 3 kişi çantalarının yerinde olmadığını fark edip durumu yetkililere bildirdi. Görüntüleri izleyen otel çalışanları, kamera kayıtlarında şüpheli bir kişinin çantaları çalıp otelden çıkış yaptığını tespit etti. Çantaları çalınan S.S, H.S ve P.C yabancı uyruklu kişiler durumu polise bildirdi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren M.İ.A.A ile şahısa yardım eden yabancı uyruklu N.A.C isimli kişiyi kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında bin 240 Euro, 2 bin 121 Dolar, 2 bin 160 TL, 10 Peru Nuevo'su bin Arnavutluk Leki'si ele geçirildi. Olayı gerçekleştiren kişinin turist kafilesinden biri gibi davranıp olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. İspanyol vatandaşı M.İ.A.A, çaldığı para ve telefonları aldıktan sonra, çantaları yol kenarında otobüsün altına attı. Ardından suç ortağı N.A.C ile birlikte kiraladıkları arabayla kaçtıkları belirlendi. Şahıslar gözaltına alındı.

Bayrampaşa'da otelde hırsızlık... Para ve telefonların olduğu çantayı böyle çaldı
Bayrampaşa'da otelde hırsızlık... Para ve telefonların olduğu çantayı böyle çaldı
Bayrampaşa'da otelde hırsızlık... Para ve telefonların olduğu çantayı böyle çaldı
Bayrampaşa'da otelde hırsızlık... Para ve telefonların olduğu çantayı böyle çaldı
Bayrampaşa'da otelde hırsızlık... Para ve telefonların olduğu çantayı böyle çaldı
Bayrampaşa'da otelde hırsızlık... Para ve telefonların olduğu çantayı böyle çaldı
Bayrampaşa'da otelde hırsızlık... Para ve telefonların olduğu çantayı böyle çaldı
Bayrampaşa'da otelde hırsızlık... Para ve telefonların olduğu çantayı böyle çaldı
YORUMLAR
500
Önce tepsiyi, sonra sobayı böyle çaldı Önce tepsiyi, sonra sobayı böyle çaldı Sahibinin çalıştırmakta zorlandığı otomobili saniyeler içinde böyle çaldı Sahibinin çalıştırmakta zorlandığı otomobili saniyeler içinde böyle çaldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'da otelde hırsızlık... Para ve telefonların olduğu çantayı böyle çaldı - Son Dakika


Son Dakika
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
15:04 Şebnem Şirin'i öldüren zanlıdan dalga geçer gibi sözler! Bir kez daha yaşananları hatırlamadığını iddia etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:42:52. #1.13#
SON DAKİKA: Bayrampaşa'da otelde hırsızlık... Para ve telefonların olduğu çantayı böyle çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement