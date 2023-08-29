Otobüs durağında elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan, polis tarafından vuruldu - Son Dakika

Otobüs durağında elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan, polis tarafından vuruldu

Son Güncelleme: 29.08.2023 16:06

Bayrampaşa'da bir otobüs durağında bekleyen vatandaşlara bıçak sallayarak tehditler savuran saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bayrampaşa'da otobüs durağında bekleyen vatandaşlara bıçak sallayarak tehditler savuran saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

TEHDİTLER SAVURMAYA BAŞLADI

Sabah 07.50 sıralarında Bayrampaşa'da bulunan bir otobüs durağında meydana gelen olayda Volkan Lermi, eline aldığı bıçakla çevredeki insanlara tehditler savurmaya başladı. O sırada tesadüfen olay yerinde olan bir polis memuru E.A, saldırganı önce ikna etmeye çalıştı.

Polis memuru, vatandaşlara bıçak sallayan magandayı böyle vurdu! O anlar kamerada

POLİS MEMURU AYAĞINDAN VURDU

Saldırgan Volkan Lermi daha sonra polis memuru E.A'nın üzerine doğru yürüdü. Uyarıları dikkate almayınca polis memuru, saldırgan Volkan Lermi'yi silahla ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Olayın ardından sağ ayak bileğinden vurularak etkisiz hale getirilen Volkan Lermi, olay yerine gelen ambulans ile birlikte Okmeydanı Cemil Taşçı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan korku dolu o anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polis memuru, vatandaşlara bıçak sallayan magandayı böyle vurdu! O anlar kamerada

TAM BİR SUÇ MAKİNESİ

Öte yandan yapılan araştırmalar neticesinde saldırgan Volkan Lermi'nin daha önceden 49 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Bayrampaşa, Suç, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otobüs durağında elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan, polis tarafından vuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otobüs durağında elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan, polis tarafından vuruldu - Son Dakika
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