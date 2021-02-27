Bayrampaşa'da otogarda yangın - Son Dakika
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Bayrampaşa'da otogarda yangın

27.02.2021 15:20
Bayrampaşa'da otogarda yangın

BAYRAMPAŞA'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bulunan bir kebapçıda yangın çıktı.

İstanbul DHA -  BAYRAMPAŞA'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bulunan bir kebapçıda yangın çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın çarşı bölümünde bulunan bir kebapçıda saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ocak kısmında başlayan yangın büyüyerek bacaya yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu. Olayı gören otogar bir esnafı "Bacadan çıktı galiba. Yaralı yok. Maddi hasarlı bir yangın. Hemen itfaiye polis geldi zaten" diye konuştu


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Kaynak: DHA

15 Temmuz, İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da otogarda yangın - Son Dakika

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