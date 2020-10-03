Bayrampaşa'da otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Bayrampaşa'da otomobil alev alev yandı
BAYRAMPAŞA'da alev alev yanan otomobil cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
BAYRAMPAŞA'da alev alev yanan otomobil cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Alev topuna dönen otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
50. Yıl Caddesi'nde akşam saatlerinde bir otomobilde henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Yangın çıkan otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan otomobil ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın anı bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde yangın sırasında otomobilden patlama sesleri geldiği de görülüyor.
- İstanbul
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