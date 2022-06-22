Bayrampaşa'da otomobil refüjdeki ağaca çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Bayrampaşa'da otomobil refüjdeki ağaca çarptı

22.06.2022 17:54
Bayrampaşa'da otomobil refüjdeki ağaca çarptı

Bayrampaşa'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki tel örgüleri aşarak ağaca çarptı.

Bayrampaşa'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki tel örgüleri aşarak ağaca çarptı. Kazayı sürücüsü şans eseri yara almadan atlattı.

Kaza, Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Uluyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki 34 BFJ 501 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki tel örgüleri aşıp ağaca çarptı. Otomobil sürücüsü kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alıp trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise tedbir amaçlı sürücüyü sağlık kontrolünden geçirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından kaza yapan otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İETT yol yardım aracı, metrobüse çarptı İETT yol yardım aracı, metrobüse çarptı Komşu esnafın kaçak elektrik bilmecesi Komşu esnafın kaçak elektrik bilmecesi
Kaynak: İHA

Bayrampaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'da otomobil refüjdeki ağaca çarptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:29 Marmaris'teki orman yangını bölgeye yayılmaya başladı! Evler tedbir amaçlı boşaltılıyor
17:24 Suudi Arabistanile ilişkiler normale dönüyor! Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Ankara'ya geldi
17:21 Bağırsak hastalığından dolayı ameliyat olan genç kız masadan kalkınca gördüklerine inanamadı! Doktorlar yanlışlıkla kalçalarını yapıştırmış
16:57 Kılıçdaroğlu çıkan yangınlar nedeniyle Marmaris'e gitmek istedi! Ancak uçağına iniş izni verilmedi
16:31 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! PSG'nin yıldız orta saha oyuncusu Türkiye'ye geliyor
16:13 Burak Yılmaz, Fortuna Sittard ile anlaşma sağladı
16:12 Ümit Özdağ'ın iddiasına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden yalanlama: Gizli yönetmelik iddiası büyük bir yalan
15:45 David Beckham'dan görülmemiş miras şartı! Oğulları herhangi bir kadına psikolojik veya fiziksel şiddet uygularsa mirastan faydalanamayacak
15:36 Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşacak
15:16 Afganistan'da 6 büyüklüğündeki deprem sonrası kara tablo: Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 18:11:48. #1.12#
SON DAKİKA: Bayrampaşa'da otomobil refüjdeki ağaca çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement