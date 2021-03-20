Bayrampaşa'da oto tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bayrampaşa'da oto tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Terazidere Mahallesi Yaşar Doğu Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Tamirhanede çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yandaki binaya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürdü. Yangın nedeniyle dükkanda hasar oluştu.
Kaynak: AA
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