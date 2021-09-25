İSTANBUL ? BAYRAMPAŞA'DA OTOMOBİLİYLE MAKAS ATAN SÜRÜCÜ YAKALANDI - Son Dakika

Bayrampaşa'da otomobiliyle makas atarak ilerleyen Ercan S., polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye bin 627 lira para cezası kesildi. Sürücünün trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar kameraya yansıdı.

Olay, 22 Eylül Çarşamba akşam saatlerinde TEM Otoyolu bağlantı yolu Bayrampaşa mevkiinde yaşandı. Ercan S. 34 CYY 952 plakalı otomobili ile makas atarak ilerledi. İhbarı üzerine polis ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince yakalanan sürücüye 'Makas atmak', 'Yakın takip' ve 'Saygısızca araç kullanmak' suçlarından toplam bin 627 lira para cezası kesildi. Ercan S., adli işlem yapılmak üzere Bayrampaşa Polis Merkezine götürüldü.