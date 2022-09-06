İstanbul'da akıl almaz olay: Takla attığı araçtan köpeği çalındı iddiası - Son Dakika
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İstanbul'da akıl almaz olay: Takla attığı araçtan köpeği çalındı iddiası

06.09.2022 10:19
İstanbul'da akıl almaz olay: Takla attığı araçtan köpeği çalındı iddiası

Bayrampaşa'da otomobille seyreden genç bir kadın, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Bayrampaşa'da otomobille seyreden genç bir kadın, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Aracın içerisindeki kadın arkadaşıyla birlikte hafif şekilde yaralanan genç kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadın, araçta bulunan cins köpeğinin ise yardıma gelen şahıslar tarafından çalındığını iddia edip yardım istedi.

Olay, dün saat 02.30 sıralarında Bayrampaşa Terazidere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde cadde üzerinde otomobiliyle seyreden Lena A., virajı alamayınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak yol kenarına savruldu. Kaza sonucu sürücü Lena A. ve arkadaşı Ayşe B. hafif şekilde yaralandı.

Kaza sonra köpeğin çalındığı iddiası

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki kadını ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Taburcu olmalarının ardından Ayşe B., "Oskar" ismindeki "Pomeranian" cinsi köpeğinin kazadan sonra olay yerine şahıslar tarafından çalındığını iddia etti. Olayla ilgili açıklama yapan Ayşe B. sosyal medya hesabından köpeğinin fotoğraflarını paylaşarak bulunması için yardım istedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Bayrampaşa, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da akıl almaz olay: Takla attığı araçtan köpeği çalındı iddiası - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da akıl almaz olay: Takla attığı araçtan köpeği çalındı iddiası - Son Dakika
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