Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da Oylar Yeniden Sayılıyor

Bayrampaşa'da Oylar Yeniden Sayılıyor

7 dakika önce

AK Parti'nin itirazı sonucu Bayrampaşa'da oyların yeniden sayımına başlandı.

Bayrampaşa'da Oylar Yeniden Sayılıyor, System.String[]
AK Parti'nin itirazı sonucu Bayrampaşa'da oyların yeniden sayımına başlandı.

AK Parti'nin İstanbul'un birçok ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz etmesinin ardından oyların yeniden sayımına başlandı. İlçe Seçim Kuruluna yapılan itiraz sonrasında Bayrampaşa'da geçersiz oyların yeniden sayım kararı verildi. Bayrampaşa İlçe Seçim Kurulunda oylar yeniden sayılmaya başlandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:44 Kaynak: İHA

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