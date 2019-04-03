Bayrampaşa'da Oylar Yeniden Sayılıyor
2 dakika önce
AK Parti'nin itirazı sonucu Bayrampaşa'da oyların yeniden sayımına başlandı.
AK Parti'nin itirazı sonucu Bayrampaşa'da oyların yeniden sayımına başlandı. AK Parti'nin İstanbul'un birçok ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz etmesinin ardından oyların yeniden sayımına başlandı. İlçe Seçim Kuruluna yapılan itiraz sonrasında Bayrampaşa'da geçersiz oyların yeniden sayım kararı verildi. Bayrampaşa İlçe Seçim Kurulunda oylar yeniden sayılmaya başlandı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:46 Kaynak: İHA
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na Ulaşım 15 Gün Boyunca Ücretsiz Olacak
İller Bankası'na En Borçlu Belediye Bursa
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ya İstanbul Çağrısı: Ekrem İmamoğlu'nun Mazbatasını Verin
CHP'li Vekil, "Anlık YSK Bilgisi" Deyip İmamoğlu ve Yıldırım'ın Son Oy Sayılarını Paylaştı