Bayrampaşa'da Oylar Yeniden Sayılıyor
36 dakika önce
Bayrampaşa'da oylar yeniden sayılıyorİSTANBUL - AK Parti'nin itirazı sonucu Bayrampaşa'da oyların yeniden sayımına başlandı.
Bayrampaşa
'da oylar yeniden sayılıyor
İSTANBUL - AK Parti
'nin itirazı sonucu Bayrampaşa'da oyların yeniden sayımına başlandı.
AK Parti'nin İstanbul
'un bir çok ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz etmesinin ardından oyların yeniden sayımına başlandı. İlçe seçim kurulan yapılan itiraz sonrasın Bayrampaşa'da geçersiz oyların yeniden sayım kararı verildi. Bayrampaşa ilçe seçim kurulunda oylar yeniden sayılmaya başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:57 Kaynak: İHA
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