Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da Oylar Yeniden Sayılıyor

Bayrampaşa'da Oylar Yeniden Sayılıyor

36 dakika önce

Bayrampaşa'da oylar yeniden sayılıyorİSTANBUL - AK Parti'nin itirazı sonucu Bayrampaşa'da oyların yeniden sayımına başlandı.

Bayrampaşa'da oylar yeniden sayılıyor

İSTANBUL - AK Parti'nin itirazı sonucu Bayrampaşa'da oyların yeniden sayımına başlandı.
AK Parti'nin İstanbul'un bir çok ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz etmesinin ardından oyların yeniden sayımına başlandı. İlçe seçim kurulan yapılan itiraz sonrasın Bayrampaşa'da geçersiz oyların yeniden sayım kararı verildi. Bayrampaşa ilçe seçim kurulunda oylar yeniden sayılmaya başlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:57 Kaynak: İHA

İstanbul, AK Parti, Bayrampaşa, Genel
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