BAYRAMPAŞA'DA PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ZARARAN VEREN ŞÜPHELİYE DAYAK

Bayrampaşa'da, park halindeki araçlara tekme atarak zarar veren kişi, mahalleli tarafından yakalanarak darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa'da iddiaya göre, sokakta park halinde olan araçları tekmeleyerek zarar veren bir kişi, kendisini uyaran vatandaşlara karşılık verince, ortalık karıştı. Araç sahipleri ve mahalle sakinleri, tartıştıkları kişiyi darbetmeye başladı. Sağduyulu vatandaşlar araya girerek, olayın büyümesine engel oldu.O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir vatandaşın eline aldığı tahta kasa ile kişiye vurmaya çalıştığı, vatandaşların araya girerek müdahale ettiği görülüyor.