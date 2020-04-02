Bayrampaşa'da park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Bayrampaşa'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Alevlerin yükseldiği o anlar kamerada

İSTANBUL - Bayrampaşa'da park halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevli şekilde yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken o anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi İrem Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevler içerisinde kalan otomobil söndürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan soğutma çalışmalarının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.

Maddi hasarın meydana geldiği otomobil olay yerine gelen çekici tarafından park yerinden kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.