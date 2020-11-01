Bayrampaşa'da park içindeki kafe alev alev yandı - Son Dakika

Bayrampaşa'da park içindeki kafe alev alev yandı

01.11.2020 07:32

Bayrampaşa bulunan Ada park isimli parkın içinde yer alan bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın yangın çıktı.

Bayrampaşa bulunan Ada park isimli parkın içinde yer alan bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın yangın çıktı. Kafe alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, bugün saat 06: 30 sıralarında Bayrampaşa'da yaşandı. Bayrampaşa'da Ada park isimli park içinde yer alan bir kafede sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken olayda ölen ya da yaralanan olmazken kafe kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Bayrampaşa'da park içindeki kafe alev alev yandı
Bayrampaşa'da park içindeki kafe alev alev yandı
Bayrampaşa'da park içindeki kafe alev alev yandı
Bayrampaşa'da park içindeki kafe alev alev yandı
Bayrampaşa'da park içindeki kafe alev alev yandı
Bayrampaşa'da park içindeki kafe alev alev yandı

Bayrampaşa, Yangın, Ateşe, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'da park içindeki kafe alev alev yandı - Son Dakika


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