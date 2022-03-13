İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA PARKTA KARTOPU OYNAYAN VATANDAŞLAR ERİK DALI İLE EĞLENDİ - Son Dakika

BAYRAMPAŞA'da yaşayan vatandaşlar, gece olmasına rağmen kar yağışını fırsat bilerek soluğu parkta aldı. Kimileri kar yağışının altında aile fotoğrafı çektirdi, kimileri de kartopu oynadıktan sonra 'Erik Dalı' türküsü eşliğinde eğlendi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışını değerlendiren Bayrampaşa'lılar, soluğu Yahya Kemal Parkı'nda aldı. Parka gelen vatandaşlar kartopu oynayarak doyasıya eğlendi. Bazı çevre sakinleri de 'Erik Dalı' türküsüyle dakikalarca oynadı. Çocuklar poşet üzerinde kayarken, aileler de bu anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekildi. Vatandaşların parktaki eğlencesi gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Öte yandan İstanbul'un farklı noktalarında da aynı görüntüler yansıdı. Sokaklara çıkan gençler, bol bol kartopu oynayarak unutulmaz anlar geçirdiler.