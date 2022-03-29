Bayrampaşa'da patlayan su borusu işçilere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da patlayan su borusu işçilere zor anlar yaşattı

29.03.2022 14:41
Bayrampaşa'da patlayan su borusu işçilere zor anlar yaşattı

BAYRAMPAŞA'da, çöken yolda çalışma yapan İSKİ ekipleri çökmeye neden olan su borusunu tamir ederken zor anlar yaşadı.

BAYRAMPAŞA'da, çöken yolda çalışma yapan İSKİ ekipleri çökmeye neden olan su borusunu tamir ederken zor anlar yaşadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansırken, bir iş yeri güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntüledi.

Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi Cicoz Yolu Caddesi'nde bugün saat 10.30 sıralarında patlak su borusunu tamir etmeye çalışan İSKİ ekipleri zor anlar yaşadı. Yolda göçük oluştuğunu gören vatandaşlar, durumu Bayrampaşa Belediyesi'ne haber verdi. Bayrampaşa Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada sorunun İSKİ'ye ait su borusundan sızan sudan kaynaklandığını tespit etti. İSKİ ekipleri patlayan su borusunu tamir etmek için iş makinaları ile yolu kazdı. İSKİ ekipleri, kazılan çukurda tazyikli suya müdahale etmekte zorlandı. Ekipler patlak boruyu tamir ettikten sonra çukuru kapatmak için çalışma başlattı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIYolda oluşan göçüğü ve patlayan su borusunu tamir etme çalışmaları çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, İSKİ ekiplerinin çalışması görülüyor. Bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntüsünde ise çukur içinde çalışan işçilerin tazyikli suyu tamir ederken yaşadıkları zor anlar yansıyor.


Bayrampaşa'da patlayan su borusu işçilere zor anlar yaşattı
Bayrampaşa'da patlayan su borusu işçilere zor anlar yaşattı
Bayrampaşa'da patlayan su borusu işçilere zor anlar yaşattı
Bayrampaşa'da patlayan su borusu işçilere zor anlar yaşattı
Bayrampaşa'da patlayan su borusu işçilere zor anlar yaşattı
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Bayrampaşa, İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da patlayan su borusu işçilere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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