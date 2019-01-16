Bayrampaşa'da Plastik Hammadde Üreten İş Yerinde Korkutan Yangın
12 dakika önce
Bayrampaşa'da 3 katlı bir sanayi sitesindeki plastik hammadde üreten iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bayrampaşa'da 3 katlı bir sanayi sitesindeki plastik hammadde üreten iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 01.30 sularında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan sanayi sitesindeki plastik hammadde üreten bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesindeki 3 katlı binanın birinci katında yer alan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ekipler, daha sonra köpüklü suyla soğutma çalışması yaptı, yangının çıkış nedeni için içeride inceleme yaptı.
Yangın sonucu binada ve iş yerinde bulunan makinelerde hasar meydana geldi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:08 Kaynak: İHA
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