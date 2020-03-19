Bayrampaşa'da plastik ürünlerin olduğu depoda yangın - Son Dakika

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Bayrampaşa'da plastik ürünlerin olduğu depoda yangın
6 saat önce
Bayrampaşa Ayrancılar Sanayi Sitesi içerisinde plastik ürünlerin olduğu depoda yangın çıktı.
Bayrampaşa Ayrancılar Sanayi Sitesi içerisinde plastik ürünlerin olduğu depoda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sırasında 1 itfaiye eri dumandan etkilendi.
Bayrampaşa Ayrancılar Sanayi Sitesi içerisinde plastik ürünlerin olduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sırasında 1 itfaiye eri dumandan etkilendi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:39 Kaynak: İHA
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