Bayrampaşa'da plastik ürünlerin olduğu depoda yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'da plastik ürünlerin olduğu depoda yangın - Son Dakika

Bayrampaşa'da plastik ürünlerin olduğu depoda yangın

6 saat önce

Bayrampaşa Ayrancılar Sanayi Sitesinde bir iş yerinin plastik ürünlerin olduğu deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bayrampaşa'da plastik ürünlerin olduğu depoda yangın, System.String[]

Bayrampaşa Ayrancılar Sanayi Sitesinde bir iş yerinin plastik ürünlerin olduğu deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 1 itfaiye eri merdivenlerden düşerek yaralandı.


Yangın, saat 16.00 sıralarında Bayrampaşa'da bulunan Ayrancılar Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesi içerisinde 3 katlı bir binanın zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı zemin katın içerisinde plastik ürünlerin olduğu ve bir iş yerinin deposu olarak kullanıldığı öğrenildi. Binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Söndürme çalışmaları esnasında bir itfaiye personeli merdivenlerden düşerek yaralandı. İtfaiyeci arkadaşlarının yardımıyla dışarıya çıkartılan itfaiye personeline ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından ambulansa götürülen itfaiye personeli hastaneye kaldırıldı.


Söndürme çalışmaları sonrası yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangın esnasında çevrede yaşanan hareketlilik ise sona erdi.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

Ayrancılar, Bayrampaşa, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:00 Kaynak: İHA

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