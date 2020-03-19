Bayrampaşa'da plastik ürünlerin olduğu depoda yangın - Son Dakika

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Bayrampaşa'da plastik ürünlerin olduğu depoda yangın
21 dakika önce
Bayrampaşa'da plastik ürünlerin olduğu depoda yangın Söndürme çalışmaları sırasında 1 itfaiye eri dumandan etkilendi Bayrampaşa Ayrancılar Sanayi Sitesi içerisinde plastik ürünlerin olduğu depoda yangın çıktı.
Bayrampaşa'da plastik ürünlerin olduğu depoda yangın
Söndürme çalışmaları sırasında 1 itfaiye eri dumandan etkilendi
İSTANBUL - Bayrampaşa Ayrancılar Sanayi Sitesi içerisinde plastik ürünlerin olduğu depoda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sırasında 1 itfaiye eri dumandan etkilendi.
Bayrampaşa Ayrancılar Sanayi Sitesi içerisinde plastik ürünlerin olduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sırasında 1 itfaiye eri dumandan etkilendi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:07 Kaynak: İHA
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