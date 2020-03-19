Bayrampaşa'da plastik ürünlerin olduğu depoda yangın - Son Dakika
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Bayrampaşa'da plastik ürünlerin olduğu depoda yangın

21 dakika önce

Bayrampaşa'da plastik ürünlerin olduğu depoda yangın Söndürme çalışmaları sırasında 1 itfaiye eri dumandan etkilendi Bayrampaşa Ayrancılar Sanayi Sitesi içerisinde plastik ürünlerin olduğu depoda yangın çıktı.

Bayrampaşa'da plastik ürünlerin olduğu depoda yangın

Söndürme çalışmaları sırasında 1 itfaiye eri dumandan etkilendi

İSTANBUL - Bayrampaşa Ayrancılar Sanayi Sitesi içerisinde plastik ürünlerin olduğu depoda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sırasında 1 itfaiye eri dumandan etkilendi.

Bayrampaşa Ayrancılar Sanayi Sitesi içerisinde plastik ürünlerin olduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sırasında 1 itfaiye eri dumandan etkilendi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bayrampaşa'da plastik ürünlerin olduğu depoda yangın

Bayrampaşa, İtfaiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:07 Kaynak: İHA

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