Bayrampaşa'da polisin bacağından vurduğu şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da polisin bacağından vurduğu şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Bayrampaşa'da polisin bacağından vurduğu şahıs hayatını kaybetti

6 saat önce

Bayrampaşa'da Bulgaristan uyruklu olduğu öğrenilen madde bağımlısı saldırgan elinde palayla kafeye dalıp müşterilere korku dolu anlar yaşatmıştı.

Bayrampaşa'da Bulgaristan uyruklu olduğu öğrenilen madde bağımlısı saldırgan elinde palayla kafeye dalıp müşterilere korku dolu anlar yaşatmıştı. Saldırgan şahıs, ikna çalışmaları esnasında polisler ile çatışarak ayağından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan saldırgan şahsın hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Şehit Kamil Balkan Caddesi üzerinde bulunan bir kafede yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre Bulgaristan uyruklu Milen Stoyanov Bachhevanov isimli saldırgan eline aldığı palayla, müşterilerin içinde bulunduğu kafeye girdi.

Bu sırada müşteriler korku dolu anlar yaşayarak sokağa dökülmüştü. Vatandaşlar bunun üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini arayarak ihbarda bildirdi. Verilen ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları çevreden uzaklaştırarak önlem aldı.

Polis ekipleri herhangi bir yaralanmanın olmaması için şeridi genişleterek vatandaşları kafe çevresinde uzaklaştırdı. İkna çabaları sonuç vermeyince bacağından vuruldu.

Bacağından vurulan şahsa ilk müdahale olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı şahıs polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan saldırgan şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi.

(Davut Has/İHA)

Bayrampaşa'da polisin bacağından vurduğu şahıs hayatını kaybetti

Bulgaristan, Bayrampaşa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:00 Kaynak: İHA
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