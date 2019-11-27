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Bayrampaşa'da polislere 'sıfır atık' eğitimi

6 saat önce

Bayrampaşa Belediyesi 'sıfır atık' uygulaması kapsamında yüzlerce polise sıfır atık eğitimi verdi.

Bayrampaşa'da polislere 'sıfır atık' eğitimi, System.String[]

Bayrampaşa Belediyesi 'sıfır atık' uygulaması kapsamında yüzlerce polise sıfır atık eğitimi verdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Türkiye genelinde yürütülen 'sıfır atık' uygulaması kapsamında, Bayrampaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli yüzlerce polise sıfır atık eğitimi verdi. Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğündeki eğitimle birlikte şu ana kadar ilçe genelinde yaklaşık 15 bin kişiye sıfır atık eğitimi verildiği belirtildi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Bayrampaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:02 Kaynak: İHA
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