BAYRAMPAŞA'DA POMPALI TÜFEKLİ DEHŞET (1) - Son Dakika

BAYRAMPAŞA'DA POMPALI TÜFEKLİ DEHŞET (1)
6 saat önce
İŞ MERKEZİNE GELEN SALDIRGAN 2 KİŞİYİ SİLAHLA VURDUAlper KORKMAZ / BAYRAMPAŞA'da iş merkezine gelen bir kişi pompalı tüfekle 2 kişiyi yaraladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:28 Kaynak: DHA
-İŞ MERKEZİNE GELEN SALDIRGAN 2 KİŞİYİ SİLAHLA VURDU
Alper KORKMAZ/ BAYRAMPAŞA'da iş merkezine gelen bir kişi pompalı tüfekle 2 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Pompalı tüfekli saldırgan olay yerinde gözaltına alınırken, yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Ekiplerden görüntü
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