Bayrampaşa'da pompalı tüfekli dehşet (1) - Son Dakika

Bayrampaşa'da pompalı tüfekli dehşet (1)
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Alper KORKMAZ / BAYRAMPAŞA'da iş merkezine gelen bir kişi pompalı tüfekle 2 kişiyi yaraladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:32 Kaynak: DHA
Alper KORKMAZ/ BAYRAMPAŞA'da iş merkezine gelen bir kişi pompalı tüfekle 2 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Pompalı tüfekli saldırgan olay yerinde gözaltına alınırken, yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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