BAYRAMPAŞA'DA POMPALI TÜFEKLİ DEHŞET - Son Dakika

BAYRAMPAŞA'DA POMPALI TÜFEKLİ DEHŞET
6 saat önce
BAYRAMPAŞA'da iş merkezine gelen bir kişi pompalı tüfekle 2 kişiyi yaraladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:42 Kaynak: DHA
BAYRAMPAŞA'da iş merkezine gelen bir kişi pompalı tüfekle 2 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Pompalı tüfekli saldırgan olay yerinde gözaltına alınırken, yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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