BAYRAMPAŞA'DA SAĞLIK EKİPLERİ MASKE TAKARAK, YARALIYA MÜDAHALE ETTİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAYRAMPAŞA'DA SAĞLIK EKİPLERİ MASKE TAKARAK, YARALIYA MÜDAHALE ETTİ - Son Dakika

BAYRAMPAŞA'DA SAĞLIK EKİPLERİ MASKE TAKARAK, YARALIYA MÜDAHALE ETTİ

6 saat önce

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ BAYRAMPAŞA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

BAYRAMPAŞA'DA SAĞLIK EKİPLERİ MASKE TAKARAK, YARALIYA MÜDAHALE ETTİ, System.String[]

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ BAYRAMPAŞA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kişi yaralandı.  Sağlık ekipleri, yaralıya müdahale etmeden önce maske taktı.  Kaza, saat 14.30'da Bayrampaşa O-3 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BEU 281 plakalı Ogün Gürsesli yönetimindeki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya müdahale etmeden önce maske taktı. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki bir hastaneye götürüldü.  Kaza nedeniyle Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Sürücü Ogün Gürsesli, "Burada üst geçit var. Ben buradan geçerken koşuyordu. Fren yaptım, yol kaygandı araba durmadı çarptım." dedi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Yaralıdan görüntü

-Sağlık ekiplerinin yaralıya maske takması

-Yaralının ambulansa konulması

-Trafikten görüntü

-Sürücü röp

-Genel ve detaylar


Bayrampaşa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:55 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı         
11:56
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak         
11:22
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek         
10:50
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi         
10:22
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi         
10:05
Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı         
09:43
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar         
09:33
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi         
09:23
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı         
09:17
Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı         
09:00
Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı         
08:25
Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor         
08:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 22:22:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BAYRAMPAŞA'DA SAĞLIK EKİPLERİ MASKE TAKARAK, YARALIYA MÜDAHALE ETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]