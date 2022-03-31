BAYRAMPAŞA'DA SAHTE ALKOL ÜRETİMİ YAPILAN İMALATHANEYE BASKIN YAPILDI - Son Dakika
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BAYRAMPAŞA'DA SAHTE ALKOL ÜRETİMİ YAPILAN İMALATHANEYE BASKIN YAPILDI

31.03.2022 15:31

BAYRAMPAŞA'da polis sahte alkol imalathanesine baskın düzenledi.

BAYRAMPAŞA'da polis sahte alkol imalathanesine baskın düzenledi.

Bayrampaşa'da, geçen Cuma saat 03.00 sıralarında, polis ekipleri şüphelendikleri iki yabancı uyruklunun üzerinde yaptıkları aramada 20 adet sahte alkol şişesi yakaladı. Gözaltına alınan Azerbaycan uyruklu Ş.A. ile S.A.'nın ifadesinden yola çıkan emniyet güçleri 26 Mart'ta Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Adreste, S.K. (42) isimli şüpheli gözaltına alınırken söz konusu yerin sahte alkol üretim imalathanesi olarak kullanıldığı öğrenildi. İmalathanede yapılan aramalarda; 7 adet 20 litrelik içerisinde etil alkol olduğu düşünülen beyaz renkli plastik bidon, 42 buçuk litre farklı şişe ve renklerde alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde, 116 adet farklı marka ve ölçülerde dolu alkol şişesi, 138 adet sahte bandrol ve etiket ele geçirildi.

Sahte alkol ile yakalanan Azerbaycan uyruklu Ş.A. ve S.A. isimli şüpheliler hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı. S.K. isimli şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BAYRAMPAŞA'DA SAHTE ALKOL ÜRETİMİ YAPILAN İMALATHANEYE BASKIN YAPILDI
BAYRAMPAŞA'DA SAHTE ALKOL ÜRETİMİ YAPILAN İMALATHANEYE BASKIN YAPILDI
BAYRAMPAŞA'DA SAHTE ALKOL ÜRETİMİ YAPILAN İMALATHANEYE BASKIN YAPILDI

YORUMLAR
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Bayrampaşa, Azerbaycan, Polis, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAYRAMPAŞA'DA SAHTE ALKOL ÜRETİMİ YAPILAN İMALATHANEYE BASKIN YAPILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAYRAMPAŞA'DA SAHTE ALKOL ÜRETİMİ YAPILAN İMALATHANEYE BASKIN YAPILDI - Son Dakika
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