Son Dakika Haberleri: BAYRAMPAŞA'DA SAHTE DETERJAN OPERASYONU
Son Dakika Güncel BAYRAMPAŞA'DA SAHTE DETERJAN OPERASYONU

BAYRAMPAŞA'DA SAHTE DETERJAN OPERASYONU

5 dakika önce

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/Bayrampaşa'da iki farklı adrese düzenlenen operasyonda kaçak imal edilen 10 ton çamaşır ve bulaşık deterjanı ile 2 bin adet şampuan ele geçirildi.

BAYRAMPAŞA'DA SAHTE DETERJAN OPERASYONU, System.String[]

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

Bayrampaşa'da iki farklı adrese düzenlenen operasyonda kaçak imal edilen 10 ton çamaşır ve bulaşık deterjanı ile 2 bin adet şampuan ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Bayrampaşa Orta Mahalle İbrahimağa Caddesi ve Yenidoğan Mahallesi Uluyol Caddesi'nde bulunan iki farklı iş merkezinde kaçak deterjan üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Ekipler iki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda kaçak imal edilen 10 ton çamaşır ve bulaşık deterjanı ile bilinen markaların taklidi olan 2 bin şişe şampuan ve çok sayıda temizlik ürünü ele geçirildi. Operasyon kapsamında  A.A. isimli bir kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Operasyondan görüntüler

-Sahte deterjanlardan görüntüler

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve Detaylar


Bayrampaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:03 Kaynak: DHA
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