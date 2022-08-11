BAYRAMPAŞA'DA SAHTE PLAKA OPERASYONU: 5 GÖZALTI - Son Dakika
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BAYRAMPAŞA'DA SAHTE PLAKA OPERASYONU: 5 GÖZALTI

11.08.2022 19:10
BAYRAMPAŞA'DA SAHTE PLAKA OPERASYONU: 5 GÖZALTI

BAYRAMPAŞA'da sahte plaka imalatı yapan bir iş yerine düzenlenen operasyonda iş yeri sahibi ile sahte plaka almaya gelen 4 müşteri gözaltına alındı.

BAYRAMPAŞA'da sahte plaka imalatı yapan bir iş yerine düzenlenen operasyonda iş yeri sahibi ile sahte plaka almaya gelen 4 müşteri gözaltına alındı. Çok sayıda sahte plaka ele geçirildi.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik-TEM Büro Amirliği ekipleri, uygulama yaptıkları sırada sahte plakalı bir motosiklet yakaladı. Motorun plakasının nereden ve nasıl alındığını araştıran polis, plakanın Bayrampaşa'da bir adreste basıldığını tespit etti. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen Güvenlik-TEM Büro Amirliği ekipleri, adreste sahte plaka basan ve satan iş yeri sahibi ile sahte plaka almaya gelen 4 müşteriyi gözaltına aldı. İş yerinde çok sayıda sahte plaka ve baskı makinesi ele geçirildi.

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Kaynak: DHA

Bayrampaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAYRAMPAŞA'DA SAHTE PLAKA OPERASYONU: 5 GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAYRAMPAŞA'DA SAHTE PLAKA OPERASYONU: 5 GÖZALTI - Son Dakika
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