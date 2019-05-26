Son Dakika Haberleri: BAYRAMPAŞA'DA "SAHUR-İ CÜMBÜŞ" ETKİNLİĞİ

BAYRAMPAŞA'DA "SAHUR-İ CÜMBÜŞ" ETKİNLİĞİ

1 saat önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHABayrampaşa'da her yıl Ramazan ayında düzenlenen "Sahur-i Cümbüş" etkiliği bu sene de renkli görüntülere sahne oldu.

BAYRAMPAŞA'DA

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
Bayrampaşa'da her yıl Ramazan ayında düzenlenen "Sahur-i Cümbüş" etkiliği bu sene de renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik kapsamında sokaklarda davul ve müzik enstrümanları ile Balkan halk dansları oynayan vatandaşlar Bayrampaşa sokaklarını gezdi. 

Etkinlik kapsamında bir parkta toplanan vatandaşlar, Balkan halk dans şarkıları çalan müzisyenlerle  Bayrampaşa sokaklarını hem gezdi hem de oynayarak gönüllerince eğlendi. Sokakları tek tek gezen Bayrampaşa sakinlerine bazı vatandaşların da evlerinin pencerelerinden el sallayarak eşlik ettiği görüldü. 

Görüntü Dökümü:
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Toplanan vatandaşların eğlenmesi
Vatandaşların yürüyüşü
Müzisyenlerin şarkı çalmaları
Evlerinden eşil eden vatandaşlar
Genel ve detaylar 
 


Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 05:23 Kaynak: DHA
Bayrampaşa, Güncel
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