Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da "Sahur-i Cümbüş" etkinliği

Bayrampaşa'da "Sahur-i Cümbüş" etkinliği

45 dakika önce

BAYRAMPAŞA'da her yıl Ramazan ayında düzenlenen "Sahur-i Cümbüş" etkiliği bu sene de renkli görüntülere sahne oldu.

Bayrampaşa'da
BAYRAMPAŞA'da her yıl Ramazan ayında düzenlenen "Sahur-i Cümbüş" etkiliği bu sene de renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik kapsamında sokaklarda davul ve müzik enstrümanları ile Balkan halk dansları oynayan vatandaşlar Bayrampaşa sokaklarını gezdi. 

Etkinlik kapsamında bir parkta toplanan vatandaşlar, Balkan halk dans şarkıları çalan müzisyenlerle  Bayrampaşa sokaklarını hem gezdi hem de oynayarak gönüllerince eğlendi. Sokakları tek tek gezen Bayrampaşa sakinlerine bazı vatandaşların da evlerinin pencerelerinden el sallayarak eşlik ettiği görüldü. 


 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 05:54 Kaynak: DHA
Bayrampaşa, Güncel
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