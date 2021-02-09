BAYRAMPAŞA'DA SANAYİ SİTESİNDE YANGIN - Son Dakika
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BAYRAMPAŞA'DA SANAYİ SİTESİNDE YANGIN

09.02.2021 10:24
BAYRAMPAŞA'DA SANAYİ SİTESİNDE YANGIN

Bayrampaşa'da bir sanayi sitesinde 4 katlı binanın plastik ham madde dolu olduğu öğrenilen bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bayrampaşa'da bir sanayi sitesinde 4 katlı binanın plastik ham madde dolu olduğu öğrenilen bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede tüm binayı kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Muratpaşa Mahallesi Öz Dericiler Sanayi Sitesi F Blok'ta saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre 4 katlı iş yerinin plastik ham madde deposu olarak kullanılan bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede önce bodrum katı daha sonra tüm binayı kapladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan yere köpüklü suyla müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

"BURASI HEP YANIYOR"Görgü tanığı Taner Yağantekin, "Plastik ham madde üzerine bir iş yeri burası. Daha önce de yangın çıktı burada. Buraya bir önlem bulamıyorlar. İtfaiye çabuk geldi. Sönme şansı yoktu, çabuk söndürdüler. Yaralı yok şu anda. Burası hep yanıyor" dedi.

Görüntü dökümü: -----------------------Yanan bodrum katından görüntü-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları-Görgü tanığı röp-Genel ve detaylar


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Bayrampaşa, İtfaiye, Plastik, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAYRAMPAŞA'DA SANAYİ SİTESİNDE YANGIN - Son Dakika

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