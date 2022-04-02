Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın: 250 güvercin telef oldu, 1 araç küle döndü - Son Dakika
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Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın: 250 güvercin telef oldu, 1 araç küle döndü

02.04.2022 10:01
Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın: 250 güvercin telef oldu, 1 araç küle döndü

İstanbul Bayrampaşa'daki bir sanayi sitesinin çatı katında çıkan yangında 1 otomobil küle dönerken, kümeslerde bulunan 250 güvercin telef oldu.

İstanbul Bayrampaşa'daki bir sanayi sitesinin çatı katında çıkan yangında 1 otomobil küle dönerken, kümeslerde bulunan 250 güvercin telef oldu.

Yangın, Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan İşkent Sanayi Sitesi'nde saat 08.00 sıralarında yaşandı. İddialara göre, 3 katlı sanayi sitesinin otopark olarak kullanılan çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Çatı katında bulunan kuş kümeslerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek park halindeki bir otomobile de sıçradı.

Alevleri gören sanayi sitesi esnafı durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri bastırdı. Yangında 250 tane güvercin telef olurken, bir otomobil küle döndü. İş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınan yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından belli olacak.

"Binaya sirayet etmedi"

Sanayi sitesi esnafı Erhan Karayel, "Yukarıda bir arkadaş kuş besliyordu. Büyük ihtimal ondan çıktı. Araba yandığını söylediler. Binaya sirayet eden bir şey yok. Esnafta bir zarar yok. Çatı otopark olarak kullanılıyor" dedi.

"250 güvercin telef oldu"

Yangının yere atılan sigaradan çıktığını söyleyen Halil Çağlayan, "Yere sigara atmışlar. Tutuşmuş. Koştuk, yetişemedik. O anda her tarafa yayıldı. Rüzgar Allah'tan bu tarafa doğru esmiyordu. Yüze yakın araç tutuşurdu. İki tane kümes yandı. Birinde 200'e yakın birinde de 50'ye yakın güvercinlerimiz vardı. Telef oldular. Bir tane de aracımız yandı" dedi. - İSTANBUL

Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın: 250 güvercin telef oldu, 1 araç küle döndü
Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın: 250 güvercin telef oldu, 1 araç küle döndü
Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın: 250 güvercin telef oldu, 1 araç küle döndü

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Son dakika haber... BAYRAMPAŞA'DA İŞ YERİNİN ÇATISINDA ÇIKAN YANGINDA 250 GÜVERCİN ÖLDÜ, OTOMOBİL KÜLE DÖNDÜ Son dakika haber... BAYRAMPAŞA'DA İŞ YERİNİN ÇATISINDA ÇIKAN YANGINDA 250 GÜVERCİN ÖLDÜ, OTOMOBİL KÜLE DÖNDÜ Bayrampaşa'da sanayi sitesindeki binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Bayrampaşa'da sanayi sitesindeki binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Bayrampaşa, Otomobil, Tragger, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın: 250 güvercin telef oldu, 1 araç küle döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın: 250 güvercin telef oldu, 1 araç küle döndü - Son Dakika
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