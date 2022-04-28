Bayrampaşa'da sanayi sitesinin çatısında bulunan depo alev alev yandı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da sanayi sitesinin çatısında bulunan depo alev alev yandı

28.04.2022 16:16

Bayrampaşa'daki bir sanayi sitesinin çatısında bulunan depo alev alev yandı.

Bayrampaşa'daki bir sanayi sitesinin çatısında bulunan depo alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Bayrampaşa İşkent Sanayi Sitesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, çatıda bulunan kompresör deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede zift kaplı zemine de yayıldı. Sanayi sitesi esnafı hemen dışarı çıkarak durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bayrampaşa ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangında yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Yaşananları anlatan esnaf Murat Ergül, "Benim gördüğüm, bir patlama oldu. Yukarısı hep zift dolu. İtfaiye geldi. İçeride kalanlar vardı. İnsanlar bağırıyordu. Yaralı görmedim. Herkes aşağı indi" dedi.

(Caner Sönmez - Davut Has-İHA)

Bayrampaşa'da sanayi sitesinin çatısında bulunan depo alev alev yandı
Bayrampaşa'da sanayi sitesinin çatısında bulunan depo alev alev yandı
Bayrampaşa'da sanayi sitesinin çatısında bulunan depo alev alev yandı
Bayrampaşa'da sanayi sitesinin çatısında bulunan depo alev alev yandı
Bayrampaşa'da sanayi sitesinin çatısında bulunan depo alev alev yandı
Bayrampaşa'da sanayi sitesinin çatısında bulunan depo alev alev yandı

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BAYRAMPAŞA'DA 5 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI BAYRAMPAŞA'DA 5 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI Fayans deposundaki paletler alev alev yandı Fayans deposundaki paletler alev alev yandı Evin çatısı alev alev yandı Evin çatısı alev alev yandı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da sanayi sitesinin çatısında bulunan depo alev alev yandı - Son Dakika


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