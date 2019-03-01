Bayrampaşa'da Servis Midibüsü Devrildi (1)
34 dakika önce
Haber: Alper KORKMAZ - İstanbul DHABayrampaşa otogar yolunda bir servis midibüsü devrildi.
Haber: Alper KORKMAZ - İstanbul
DHA Bayrampaşa
otogar yolunda bir servis midibüsü devrildi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:53 Kaynak: DHA
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