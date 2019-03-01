Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da Servis Midibüsü Devrildi (2)

Bayrampaşa'da Servis Midibüsü Devrildi (2)

26 dakika önce

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHABayrampaşa otogar yolunda bir servis midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

Bayrampaşa'da Servis Midibüsü Devrildi (2), System.String[]
Haber-Kamera:  Alper KORKMAZ - İstanbul DHA

Bayrampaşa otogar yolunda bir servis midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

Bayrampaşa Hal Otogar yolundaki kaza saat 08.15'te meydana geldi. Bir işyerine ait servis bariyerlere çarparak devrildi.  

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. İlk belirlemelere göre yaralanan 9 kişi, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralılar

-Detaylar

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:02 Kaynak: DHA

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