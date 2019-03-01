Bayrampaşa'da Servis Midibüsü Devrildi (2)
26 dakika önce
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHABayrampaşa otogar yolunda bir servis midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul
DHA Bayrampaşa
otogar yolunda bir servis midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.
Bayrampaşa Hal Otogar yolundaki kaza saat 08.15'te meydana geldi. Bir işyerine ait servis bariyerlere çarparak devrildi.
Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. İlk belirlemelere göre yaralanan 9 kişi, ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Yaralılar
-Detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:02 Kaynak: DHA
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