Bayrampaşa'da Servis Midibüsü Devrildi (2)
21 dakika önce
Alper KORKMAZ - İstanbul DHA- BAYRAMPAŞA otogar yolunda bir servis midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.
Alper KORKMAZ - İstanbul
DHA- BAYRAMPAŞA otogar yolunda bir servis midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Bayrampaşa
Hal Otogar yolundaki kaza saat 08.15'te meydana geldi. Bir işyerine ait servis bariyerlere çarparak devrildi.
Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. İlk belirlemelere göre yaralanan 9 kişi, ambulanslarla hastaneye götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:05 Kaynak: DHA
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