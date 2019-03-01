Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da Servis Midibüsü Devrildi (2)

Bayrampaşa'da Servis Midibüsü Devrildi (2)

21 dakika önce

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA- BAYRAMPAŞA otogar yolunda bir servis midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

Bayrampaşa'da Servis Midibüsü Devrildi (2), System.String[]
Alper KORKMAZ - İstanbul DHA-  BAYRAMPAŞA otogar yolunda bir servis midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

Bayrampaşa Hal Otogar yolundaki kaza saat 08.15'te meydana geldi. Bir işyerine ait servis bariyerlere çarparak devrildi.  

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. İlk belirlemelere göre yaralanan 9 kişi, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:05 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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