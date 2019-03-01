Bayrampaşa'da Servis Midibüsü Devrildi (3)
53 dakika önce
Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - BAYRAMPAŞA otogar yolunda bir servis midibüsü devrildi.
Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - BAYRAMPAŞA otogar yolunda bir servis midibüsü devrildi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. İlk belirlemeler göre 9 kişi yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:16 Kaynak: DHA
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