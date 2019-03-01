Bayrampaşa'da Servis Midibüsü Devrildi (3)

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - BAYRAMPAŞA otogar yolunda bir servis midibüsü devrildi.

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - BAYRAMPAŞA otogar yolunda bir servis midibüsü devrildi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. İlk belirlemeler göre 9 kişi yaralandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, İmamoğlu Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: İstanbullu Kararını Verecek

Bayrampaşa'da Servis Midibüsü Devrildi! 11 İşçi Yaralandı

Irak'ın Cezayir Maslahatgüzarı İstanbul'da Öldü

Son Dakika! İçişleri Bakanlığı, 57 Bin 191 Kişinin Pasaportundaki İdari Sınırlamayı Kaldırdı