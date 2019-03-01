Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da Servis Midibüsü Devrildi (3)

Bayrampaşa'da Servis Midibüsü Devrildi (3)

53 dakika önce

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - BAYRAMPAŞA otogar yolunda bir servis midibüsü devrildi.

Bayrampaşa'da Servis Midibüsü Devrildi (3), System.String[]
Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - BAYRAMPAŞA otogar yolunda bir servis midibüsü devrildi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. İlk belirlemeler göre 9 kişi yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:16 Kaynak: DHA

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